Мейвезер: Де Ла Хойя чертовски мне завидует

Флойд Мейвезер продолжает словесную войну со своим бывшим соперником Оскаром Де Ла Хойей.

Экс-чемпион мира Флойд Мейвезер уверен, что его давний оппонент Оскар Де Ла Хойя испытывает у нему зависть.

"Де Ла Хойя чертовски мне завидует, это какой-то стыд. Он не зарабатывал больше меня и не был лучшим бойцом. Его атаки не были такими, как мои, как не было у него и такой же защиты. Никто не мог заставить меня уйти с ринга, у меня крепкий подбородок. Я мог драться в разных стилях. Я это доказал.

Мое тело устало уже десять лет назад, но я все равно умудрялся побеждать будущих членов Зала славы. Все дело в психологии, я никогда не жаловался и не ныл.

А что касается нашего с ним боя, то неужели вы думаете, что три-четыре хороших раунда со мной принесли ему победу? Просто пересмотрите запись", – цитирует Мейвезера Boxing Scene.

Ранее Флойд Мейвезер заявил, что намерен продолжать промоутерскую деятельность.