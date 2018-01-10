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Мейвезер: Де Ла Хойя чертовски мне завидует

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Флойд Мейвезер продолжает словесную войну со своим бывшим соперником Оскаром Де Ла Хойей.
Флойд Мейвезер и Оскар Де Ла Хойя
Флойд Мейвезер и Оскар Де Ла Хойя
Getty Images

Экс-чемпион мира Флойд Мейвезер уверен, что его давний оппонент Оскар Де Ла Хойя испытывает у нему зависть.

"Де Ла Хойя чертовски мне завидует, это какой-то стыд. Он не зарабатывал больше меня и не был лучшим бойцом. Его атаки не были такими, как мои, как не было у него и такой же защиты. Никто не мог заставить меня уйти с ринга, у меня крепкий подбородок. Я мог драться в разных стилях. Я это доказал.

Мое тело устало уже десять лет назад, но я все равно умудрялся побеждать будущих членов Зала славы. Все дело в психологии, я никогда не жаловался и не ныл. 

А что касается нашего с ним боя, то неужели вы думаете, что три-четыре хороших раунда со мной принесли ему победу? Просто пересмотрите запись", – цитирует Мейвезера Boxing Scene.

Ранее Флойд Мейвезер заявил, что намерен продолжать промоутерскую деятельность.

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Теги: бокс, Флойд Мейвезер, Оскар Де Ла Хойя
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гость  (аноним)  10.01.2018, 18:32
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