Хан в апреле проведет супербой – промоутер

Амир Хан наконец вернется на ринг спустя почти два года.

Экс-чемпион мира в полусреднем весе Амир Хан (31-4, 19 KO) вновь выйдет на ринг спустя почти два года после поражения Саулю Альваресу.

Как сообщает промоутер британца Эдди Хирн, следующий поединок Хана может состояться 21 апреля.

"В наших планах организация величайших боев с участием Хана, а также таких звезд, как Пакьяо, Брук, Турман и Спенс. Я предвкушаю супербой 21 апреля", – цитирует Хирна BBC.

Напомним, в среду Хан подписал контракт с промоутерской компанией Хирна Matchroom Boxing.