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Голуб проведет первый поединок после поражения от Кларка

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Бой состоится в январе этого года в Нью-Йорке.
Иван Голуб
Иван Голуб
hothitnewyork.com

Украинский боксер-полусредневес Иван Голуб (13-1, 11 КО) вернется в ринг 20 января 2018 года.

Поединок состоится в Нью-Йорке на арене Barclays Center в рамках большого вечера бокса, который будет транслироваться каналом Showtime. Ожидается, что бой будет длиться восемь раундов. Имя соперника украинца пока не называется.

Отметим, что последний раз Голуб боксировал в конце июня прошлого года. Тогда украинец потерпел первое поражение в карьере, проиграв единогласным решением судей американцу Джемонтэю Кларку (12-0, 7 КО).

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Теги: Иван Голуб, поединок, бокс
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