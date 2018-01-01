Мейвезер: Буду продолжать работать промоутером

Один из самых известных боксеров современности Флойд Мейвезер (50-0, 27 КО) доволен тем, как он выполняет работу в качестве промоутера.

Бывший чемпион мира в пяти весовых категориях Флойд Мейвезер убежден, что его усилия в качестве промоутера приносят плоды. Американец подчеркнул, что он и дальше намерен заниматься этой деятельностью.

"Микки Бей проиграл, но я вернул его и он выиграл титул. Баду Джек немного забуксовал, но я вернул и его.

Ише Смит? Он всегда в хорошем положении. Так что я делаю свою работу в качестве промоутера. Мой боец Рональд Гаврил недавно дрался за титул с Давидом Бенавьедесом. Считаю, он выиграл тот бой, хотя судьи не отдали ему победу. Но он получил повторный шанс и скоро проведет реванш. Одним словом, я выполняю свою работу и буду продолжать ее делать.

Единственное, что следует делать бойцам, это слушать меня. Я помогаю им, так что они должны слушать меня. Если они будут действовать не по ранее намеченному плану, все пойдет не так, как нужно", – цитирует Мейвезера BoxingScene.

Ранее сообщалось, что Мейвезер хочет, чтобы его лицо было на всех боксерских поясах.