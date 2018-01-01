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Мейвезер: Буду продолжать работать промоутером

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Один из самых известных боксеров современности Флойд Мейвезер (50-0, 27 КО) доволен тем, как он выполняет работу в качестве промоутера.
Флойд Мейвезер
Флойд Мейвезер
instagram.com/floydmayweather

Бывший чемпион мира в пяти весовых категориях Флойд Мейвезер убежден, что его усилия в качестве промоутера приносят плоды. Американец подчеркнул, что он и дальше намерен заниматься этой деятельностью.

"Микки Бей проиграл, но я вернул его и он выиграл титул. Баду Джек немного забуксовал, но я вернул и его.

Ише Смит? Он всегда в хорошем положении. Так что я делаю свою работу в качестве промоутера. Мой боец Рональд Гаврил недавно дрался за титул с Давидом Бенавьедесом. Считаю, он выиграл тот бой, хотя судьи не отдали ему победу. Но он получил повторный шанс и скоро проведет реванш. Одним словом, я выполняю свою работу и буду продолжать ее делать.

Единственное, что следует делать бойцам, это слушать меня. Я помогаю им, так что они должны слушать меня. Если они будут действовать не по ранее намеченному плану, все пойдет не так, как нужно",  цитирует Мейвезера BoxingScene.

Ранее сообщалось, что Мейвезер хочет, чтобы его лицо было на всех боксерских поясах.

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Теги: Флойд Мейвезер, промоутер, бокс
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