Стала известна дата боя Фрэмптон – Донэйр

Карл Фрэймптон и Нонито Донэйр встретятся на ринге в Белфасте.

Два бывших чемпиона мира – Карл Фрэмптон и Нонито Донэйр – проведут следующий поединок 21 апреля 2018 года. Первоначально бой планировался на 7 апреля, однако позже организаторы перенесли дату. Встреча состоится на SEE Arena в Белфасте.

"Фанаты из Белфаста получат настоящее зрелище 21 апреля. Этот бой гарантированно будет очень горячим.

Оба боксера владели многими чемпионскими поясами и знают, что победа даст им новый чемпионский шанс", – цитирует Уоррена WorldBoxingNews.

Фрэмптон в последний раз выходил на ринг 18 ноября, одержав победу единогласным решением судей над Орасио Гарсией. Перед этим в начале прошлого года британец в Лас-Вегасе уступил Лео Санта Крусу и расстался с чемпионским поясом.

Донэйр 23 ноября в дебютном бою после ухода из Top Rank решением судей прошел Рубена Гарсию Эрнандеса.

Ожидается, что победитель боя Карл Фрэмптон – Нонито Донэйр станет обязательным претендентом на чемпионский бой.