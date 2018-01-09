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Бой Джошуа – Паркер состоится в Кардиффе – источник

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Боксерский поединок между чемпионами мира Энтоши Джошуа и Джозефом Паркером пройдет в Великобритании.
Энтони Джошуа – Джозеф Паркер
Энтони Джошуа – Джозеф Паркер
boxingscene.com

Объединительный поединок в супертяжелом весе между Энтони Джошуа и Джозефом Паркером пройдет 31 марта в Кардиффе, сообщает The Sun.

Бой пройдет на стадионе Principality Stadium – там же, где британец проводил последний на данный момент поединок с Карлосом Такамом.

Стоит отметить, что ранее стороны достигли соглашения о проведении объединительного поединка и предварительно назначили дату – 31 марта.

Напомним, Энтони Джошуа принадлежат титулы IBF, IBO и WBA, а Джозеф Паркер является чемпионом мира по версии WBO.

Ранее Эдди Хирн подтвердил, что переговоры о бое Джошуа – Паркер вышли на финишную прямую.

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Теги: бокс, Энтони Джошуа, бой, Джозеф Паркер, Кардифф
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Комментариев (1)
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гость  (аноним)  09.01.2018, 00:01
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гость
Вали Паркера и Поветкин потом тебя завалит..
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