Бой Джошуа – Паркер состоится в Кардиффе – источник

Боксерский поединок между чемпионами мира Энтоши Джошуа и Джозефом Паркером пройдет в Великобритании.

Объединительный поединок в супертяжелом весе между Энтони Джошуа и Джозефом Паркером пройдет 31 марта в Кардиффе, сообщает The Sun.

Бой пройдет на стадионе Principality Stadium – там же, где британец проводил последний на данный момент поединок с Карлосом Такамом.

Стоит отметить, что ранее стороны достигли соглашения о проведении объединительного поединка и предварительно назначили дату – 31 марта.

Напомним, Энтони Джошуа принадлежат титулы IBF, IBO и WBA, а Джозеф Паркер является чемпионом мира по версии WBO.

Ранее Эдди Хирн подтвердил, что переговоры о бое Джошуа – Паркер вышли на финишную прямую.