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Усик: Бой с Джошуа – поединок мечты для меня

Комментариев: 4
Украинский боксер – о своем бое мечты.
Александр Усик
Александр Усик
Getty Images

Чемпион мира по версии WBO в тяжелом весе Александр Усик (13-0, 11 КО) высказался, что главной мечтой в его карьере на данный момент является встреча с обладателем поясов WBA, IBF и IBO в супертяжелом весе Энтони Джошуа (20-0, 20 КО).

"Мой бой мечты? Поединок с Энтони Джошуа. Что я думаю о нем, как о бойце? Олимпийский чемпион, чемпион мира в трех версиях. Это хороший, сильный, большой парень", – приводит слова украинца PSB SPORTS.

Ранее сообщалось о том, что нигерийский проспект поможет Александру Усику при подготовке к бою с Майрисом Бриедисом, с которым наш спортсмен проведет поединок в рамках полуфинала Всемирной боксерской суперсерии (WBSS).

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Теги: бокс, Александр Усик, бой, Энтони Джошуа
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Комментариев (4)
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гость  (аноним)  09.01.2018, 00:06
Оценка:  0
гость
Ватнички, прошу не нервничать. Ваш пипеткин впереди планеты всей.
Только, как оказалось, он и на х@й никому не нужен.
гость  (аноним)  08.01.2018, 22:50
Оценка:  0
гость
Мало того что Усик короткий во всем . Так еще и безударный..
гость  (аноним)  08.01.2018, 22:36
Оценка:  0
гость
Рост на 8 см ниже, размах крыльев на 10 см меньше, чем у ,Джошуа! О каком бое можно мечтать? Будет просто избиение!
гость  (аноним)  08.01.2018, 22:31
Оценка:  0
гость
Мечтать не вредно.
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