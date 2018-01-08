Усик: Бой с Джошуа – поединок мечты для меня

Украинский боксер – о своем бое мечты.

Чемпион мира по версии WBO в тяжелом весе Александр Усик (13-0, 11 КО) высказался, что главной мечтой в его карьере на данный момент является встреча с обладателем поясов WBA, IBF и IBO в супертяжелом весе Энтони Джошуа (20-0, 20 КО).

"Мой бой мечты? Поединок с Энтони Джошуа. Что я думаю о нем, как о бойце? Олимпийский чемпион, чемпион мира в трех версиях. Это хороший, сильный, большой парень", – приводит слова украинца PSB SPORTS.

Ранее сообщалось о том, что нигерийский проспект поможет Александру Усику при подготовке к бою с Майрисом Бриедисом, с которым наш спортсмен проведет поединок в рамках полуфинала Всемирной боксерской суперсерии (WBSS).