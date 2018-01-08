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Гассиев: Очень рад, что мой бой c Дортикосом будет проходить в России

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Чемпион мира в первом тяжелом весе по версии IBF Мурат Гассиев рассказал, что испытывает большую ответственность в связи с предстоящим поединком против обладателя титула WBA Юниера Дортикоса в России.
Мурат Гассиев
Мурат Гассиев
Getty Images

"Я очень рад, что мой бой будет проходить в России. У многих людей будет возможность увидеть меня в Сочи, в том числе и у моей семьи. Я чувствую огромную ответственность, проводя бой в России. У меня самые позитивные ожидания, это хорошо, что мне удалось добиться боя в России. Это важное событие для российского бокса.

Я надеюсь победить в полуфинале и отправиться в Саудовскую Аравию на финал. Несколько недель назад я прибыл в США, чтобы начать подготовку, выбрать спарринг-партнеров и приступить к спаррингам", – приводит слова Мурата Гассиева BoxingScene.

Напомним, встреча Гассиева и Дортикоса состоится 3 февраля в Сочи. Второй полуфинальный поединок WBSS между Александром Усиком и Майрисом Бриедисом пройдет 27 января в Риге.

Ранее сообщалось, что Юниер Дортикос нокаутировал своего тренера.

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Теги: бокс, Мурат Гассиев, бой, Юниер Дортикос, Всемирная боксерская суперсерия
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Комментариев (1)
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гость  (аноним)  08.01.2018, 21:01
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гость
Зачем про козломордор пишешь админ? Ты есть кацапское чепушило? Или ты еблан?
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