Гассиев: Очень рад, что мой бой c Дортикосом будет проходить в России
"Я очень рад, что мой бой будет проходить в России. У многих людей будет возможность увидеть меня в Сочи, в том числе и у моей семьи. Я чувствую огромную ответственность, проводя бой в России. У меня самые позитивные ожидания, это хорошо, что мне удалось добиться боя в России. Это важное событие для российского бокса.
Я надеюсь победить в полуфинале и отправиться в Саудовскую Аравию на финал. Несколько недель назад я прибыл в США, чтобы начать подготовку, выбрать спарринг-партнеров и приступить к спаррингам", – приводит слова Мурата Гассиева BoxingScene.
Напомним, встреча Гассиева и Дортикоса состоится 3 февраля в Сочи. Второй полуфинальный поединок WBSS между Александром Усиком и Майрисом Бриедисом пройдет 27 января в Риге.
Ранее сообщалось, что Юниер Дортикос нокаутировал своего тренера.
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