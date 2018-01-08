Гассиев: Очень рад, что мой бой c Дортикосом будет проходить в России

Чемпион мира в первом тяжелом весе по версии IBF Мурат Гассиев рассказал, что испытывает большую ответственность в связи с предстоящим поединком против обладателя титула WBA Юниера Дортикоса в России.

"Я очень рад, что мой бой будет проходить в России. У многих людей будет возможность увидеть меня в Сочи, в том числе и у моей семьи. Я чувствую огромную ответственность, проводя бой в России. У меня самые позитивные ожидания, это хорошо, что мне удалось добиться боя в России. Это важное событие для российского бокса.

Я надеюсь победить в полуфинале и отправиться в Саудовскую Аравию на финал. Несколько недель назад я прибыл в США, чтобы начать подготовку, выбрать спарринг-партнеров и приступить к спаррингам", – приводит слова Мурата Гассиева BoxingScene.

Напомним, встреча Гассиева и Дортикоса состоится 3 февраля в Сочи. Второй полуфинальный поединок WBSS между Александром Усиком и Майрисом Бриедисом пройдет 27 января в Риге.

Ранее сообщалось, что Юниер Дортикос нокаутировал своего тренера.