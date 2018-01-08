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Пулев снова хочет боя с Джошуа

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Промоутер болгарского боксера не уверен, что британский супертяж согласится на поединок.
Кубрат Пулев
Кубрат Пулев
Getty Images

Промоутер Кубрата Пулева Ниссе Зауэрленд заявил, что его подопечный все еще хочет встретиться с Энтони Джошуа. При этом сам промоутер не уверен, что Джошуа согласится на такой бой снова.

Зауэрленд также рассказал, что не исключает боя с "регулярным" чемпионом по версии WBA Мануэлем Чарром.

"Конечно, Пулев все еще хочет боя с Джошуа, но я не знаю, хочет ли того же самого Энтони. Он затмил весь супертяжелый вес, он настоящая суперзвезда. Пулев был очень разочарован отказом от боя, ведь это было бы огромным событием.

Сейчас мы планируем для Кубрата следующий шаг. Победа над Мануэлем Чарром откроет перед Пулевым несколько вариантов, и это то, что нам подходит", — пцитирует слова Зауэрленда BoxingScene.

Напомним, прошлой осенью Кубрат Пулев должен был провести бой с Энтони Джошуа, но за две недели до поединка болгарин вынужден был отказаться от него.

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Теги: Кубрат Пулев, Энтони Джошуа, бокс, бой
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Комментариев (1)
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гость  (аноним)  08.01.2018, 10:35
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гость
Херово хочет он был претендентом. хер слово сказал..
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