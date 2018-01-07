Уайлдер: Договориться о бое с Джошуа будет несложно

Деонтей Уайлдер не видит возможных проблем в переговорах о бое с Энтони Джошуа.

Чемпион мира по версии WBC в супертяжелом весе Деонтей Уайлдер уверен, что переговоры о бое с обладателем титулов WBA, IBF, IBO Энтони Джошуа пройдут быстро.

Американец даже готов пойти на уступки и отправиться в Великобританию.

"Не думаю, что уладить условия сделки будет сложно, особенно когда я нокаутирую Ортиса. Организовать бой не составит труда.

Если придется ехать в Великобританию, то так тому и быть. Я не беспокоюсь из-за путешествий. Другой вопрос, готов ли к ним он. Он никогда не боксировал в гостях и не планирует это делать. Мне же это по душе, я просто король путешествий.

Они же хотят выступать там, где чувствуют себя комфортно. Им хочется быть там, где у них есть преимущество и немного силы. Но когда я приеду туда и надеру им зад, я получу даже лучшие ощущения, чем мог", – цитирует американского боксера Yahoo Sports.

Ранее Деонтей Уайлдер заявил, что готов побить рекорды Флойда Мейвезера и Джорджа Формана.