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Бой Ломаченко и Гарсии состоится, но не стоит спешить – промоутер

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Ричард Шафер уверен, что в конечном счете Майки Гарсия и Василий Ломаченко сойдутся в ринге.
Василий Ломаченко и Майки Гарсия
Василий Ломаченко и Майки Гарсия
BoxingScene.com

Ричард Шафер, промоутер чемпиона WBC в легком весе Майки Гарсии, выступил за проведение поединка своего клиента с Василием Ломаченко, владеющим титулом WBO во втором полулегком весе. При этом Шафер отметил, что не стоит спешить с организацией данной встречи.

"Вместе с Бобом Арумом (промоутер Василия Ломаченко – прим. ред.) мы организовали очень много боев. Я не всегда соглашаюсь с тем, что он делает или говорит, и я не сторонник того, чтобы тянуть с боями.

Но в конкретно этом случае следует подождать около года. Все хотят видеть этот бой, и я уверен, что он состоится. Но спешка в этом деле была бы ошибкой. И это говорит тот, кто не любит откладывать бои в долгий ящик. Но в данном случае правильным было бы проявить терпение", – цитирует Шафера Boxing Scene.

Ранее свою позицию о возможности организации поединка Ломаченко – Гарсия высказал тренер американца Роберт Гарсия.

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Теги: бокс, Василий Ломаченко, Майки Гарсия
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