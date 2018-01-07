Фьюри назвал примерные сроки возвращения на ринг

Тайсон Фьюри готовиться вернуться в бокс следующей весной.

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Тайсон Фьюри не выходил на ринг с ноября 2015 года, когда одержал победу в бою с Владимиром Кличко.

За более чем двухгодичный простой физическая форма британца стала далекой от идеальной, и теперь он пытается ее вернуть. По словам самого Тайсона, ему очень нравится как процесс, так и результаты, а вновь выйти на ринг он будет готов весной.

"Фантастическая неделя в тренировочном лагере, мой вес тает прямо на глазах. Я сфокусирован и решителен, как никогда прежде.

Если у Энтони Джошуа не хватит мужества принять мой вызов, тогда я выступлю в конце апреля или начале мая. Такое чувство, будто я никуда и не уходил", – цитирует Фьюри Boxing Scene.

Ранее сообщалось, что Энтони Джошуа исключил возможность проведения боя с Тайсоном Фьюри в ближайшее время.