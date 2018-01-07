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Фьюри назвал примерные сроки возвращения на ринг

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Тайсон Фьюри готовиться вернуться в бокс следующей весной.
Тайсон Фьюри
Тайсон Фьюри
BoxingScene.com

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Тайсон Фьюри не выходил на ринг с ноября 2015 года, когда одержал победу в бою с Владимиром Кличко. 

За более чем двухгодичный простой физическая форма британца стала далекой от идеальной, и теперь он пытается ее вернуть. По словам самого Тайсона, ему очень нравится как процесс, так и результаты, а вновь выйти на ринг он будет готов весной. 

"Фантастическая неделя в тренировочном лагере, мой вес тает прямо на глазах. Я сфокусирован и решителен, как никогда прежде.

Если у Энтони Джошуа не хватит мужества принять мой вызов, тогда я выступлю в конце апреля или начале мая. Такое чувство, будто я никуда и не уходил", – цитирует Фьюри Boxing Scene.  

Ранее сообщалось, что Энтони Джошуа исключил возможность проведения боя с Тайсоном Фьюри в ближайшее время.

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Теги: бокс, Тайсон Фьюри
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Комментариев (1)
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гость  (аноним)  07.01.2018, 21:31
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гость
Можешь Вовке навалять еще разок. Так сказать размяться..
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