Уайт о бое Ломаченко – Ригондо: Промоутеры ждут просмотров, а этот чертов боец сдается

Дана Уайт остался недоволен поединком Василия Ломаченко и Гильермо Ригондо.

Президент UFC Дана Уайт раскритиковал бой Василия Ломаченко и Гильермо Ригондо, в котором последний отказался выходить на ринг после шестого раунда, сославшись на травму руки.

"Когда промоутеры делают бой и ждут хороших просмотров, а этот чертов боец сдается из-за судорог, что это такое? После подобного люди просто будут выключать телевизор.

ESPN (транслятор боя – прим. ред.) пришлось несладко. Думаете, люди, которые отдали деньги за просмотр боя, остались довольны увиденным?" – цитирует Уайта Boxingnewsandviews.

Напомним, поединок между Ломаченко и Ригондо состоялся 9 декабря в Нью-Йорке.

Ранее сообщалось, что Гильермо Ригондо лишился чемпионского титула WBA.