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Уайт о бое Ломаченко – Ригондо: Промоутеры ждут просмотров, а этот чертов боец сдается

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Дана Уайт остался недоволен поединком Василия Ломаченко и Гильермо Ригондо.
Василий Ломаченко – Гильермо Ригондо
Василий Ломаченко – Гильермо Ригондо
Getty Images

Президент UFC Дана Уайт раскритиковал бой Василия Ломаченко и Гильермо Ригондо, в котором последний отказался выходить на ринг после шестого раунда, сославшись на травму руки.

"Когда промоутеры делают бой и ждут хороших просмотров, а этот чертов боец сдается из-за судорог, что это такое? После подобного люди просто будут выключать телевизор. 

ESPN (транслятор боя – прим. ред.) пришлось несладко. Думаете, люди, которые отдали деньги за просмотр боя, остались довольны увиденным?" – цитирует Уайта Boxingnewsandviews.

Напомним, поединок между Ломаченко и Ригондо состоялся 9 декабря в Нью-Йорке. 

Ранее сообщалось, что Гильермо Ригондо лишился чемпионского титула WBA.

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Теги: бокс, Василий Ломаченко, Гильермо Ригондо, Дана Уайт
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