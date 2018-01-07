Нигерийский проспект помогает Усику при подготовке к бою с Бриедисом

Усик спаррингует с нигерийцем Микаэлем Лавалем перед боем с Бриедисом.

Перспективный 22-летний нигерийский боксер Микаэль Лаваль прибыл в Киев для спаррингов с чемпионом мира в тяжелом весе по версии WBO Александром Усиком, сообщает Luckypunch.net..

Главным достоинством Лаваля является его рост - 188 см, тогда как у будущего соперника Усика чемпиона мира по версии WBC Майриса Бриедиса – 186 см.

Напомним, еще одним спарринг-партнером украинского боксера является Алексей Папин из России.