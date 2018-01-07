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Нигерийский проспект помогает Усику при подготовке к бою с Бриедисом

Комментариев: 7
Усик спаррингует с нигерийцем Микаэлем Лавалем перед боем с Бриедисом.
Александр Усик
Александр Усик
K2 Promotions

Перспективный 22-летний нигерийский боксер Микаэль Лаваль прибыл в Киев для спаррингов с чемпионом мира в тяжелом весе по версии WBO Александром Усиком, сообщает Luckypunch.net..

Главным достоинством Лаваля является его рост - 188 см, тогда как у будущего соперника Усика чемпиона мира по версии WBC Майриса Бриедиса – 186 см.

Напомним, еще одним спарринг-партнером украинского боксера является Алексей Папин из России.

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Теги: Майрис Бриедис, бокс, Александр Усик
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Комментариев (7)
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гость  (аноним)  07.01.2018, 21:34
Оценка:  0
гость
санек красава
гость  (аноним)  07.01.2018, 21:19
Оценка:  0
гость
Позор. негра позвал на помощь.. Вусику будет полный п и з д е ц..
петенька  (аноним)  07.01.2018, 18:43
Оценка:  0
петенька
Кто то хочет в прямую кишку, православные, россияне ? Могу посодействовать, вытрахают так, что из пуканчика потечет шоколад))))).
гость  (аноним)  07.01.2018, 17:37
Оценка:  -1
гость
Усику безошибочный пездец от этого мусорка, коллеги в Риге помогут сделать поражение дисквалификацией!
Vasilkovich    07.01.2018, 17:28
Оценка:  +1
Vasilkovich
Отличные парни....
гость  (аноним)  07.01.2018, 17:18
Оценка:  -2
гость
Усику пришел пездец, африканец не поможет.
Vasilkovich    07.01.2018, 17:30
Оценка:  +1
Vasilkovich
в самом главном слове у вас ошибка....вторая буква в этом случае всегда =И= в школе конечно не учат.....
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