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Транслятор боя Кличко - Джошуа отправил счет одному из пользователей на 96 тыс евро

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Sky Sports выиграл дело в суде против несанкционированного показа поединка.
Владимир Кличко - Энтони Джошуа
Владимир Кличко - Энтони Джошуа
boxingscene.com

Один из любителей бокса в Англии получил счет на 96 тысяч евро (85 тыс фунтов) за незаконную трансляцию апрельского боя Энтони Джошуа с Владимиром Кличко.

Сообщается, что 34-летний Фостер официально купил PPV-трансляцию с хит-поединка, но изображение с его телевизора было позже опубликовано на Facebook в виде потока видео, которую онлайн смотрели 4250 человек.

Фостер в суде объяснил, что это не он, а один из его коллег использовали его IPAD для осуществления трансляции, но при этом имя "пирата" не сообщил.

В конечном счете, Фостер и Sky Sports заключили соглашение, согласно которому британский болельщик обязался оплатить судебные издержки в размере 5 тысяч фунтов.

Ранее сообщалось, что бой Кличко – Джошуа выиграл две награды по версии Yahoo.com

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Теги: Владимир Кличко, Энтони Джошуа, бокс
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