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Гвоздик считает, что Уорд может вернуться на ринг ради встречи с ним

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Украинец сейчас нацелен на чемпионский титул.
Александр Гвоздик
Александр Гвоздик
boxingscene.com

Украинский боксер полутяжелого веса Александр Гвоздик сомневается в том, что экс-чемпион в этой весовой категории Андре Уорд окончательно завершил карьеру.

"Не могу сказать, что жалею об уходе Уорда. На данный момент моя цель стать чемпионом мира. Возможно, после этого мне бы хотелось с ним встретиться.

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Учитывая то, что в интернет просачиваются видео с тренировками Уорда и спаррингами, быть может, он предпринял своеобразный хитрый шаг. В нашем весе ребята сильные, но в плане раскрутки им не хватает. Сейчас три чемпиона - это выходцы из России. Может быть, Уорд заявил о своем уходе, чтобы эти ребята набрали в США популярность.

Если он вернется, я уверен, что любая организация сразу сделает ему титульный бой. На данном этапе карьеры он думает не о титулах, а о чеках. И, может быть, именно таким образом он привлечет большее внимание. Так что, может быть, и наш бой с ним когда-нибудь случится", - рассказал украинец в интервью, размещённом на Youtube-канале Boxing.ua.

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Теги: Александр Гвоздик, бокс, Андре Уорд
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