Гвоздик считает, что Уорд может вернуться на ринг ради встречи с ним

Украинец сейчас нацелен на чемпионский титул.

Украинский боксер полутяжелого веса Александр Гвоздик сомневается в том, что экс-чемпион в этой весовой категории Андре Уорд окончательно завершил карьеру.

"Не могу сказать, что жалею об уходе Уорда. На данный момент моя цель стать чемпионом мира. Возможно, после этого мне бы хотелось с ним встретиться.

Читай также: Гвоздик показал, как готовится к следующему бою

Учитывая то, что в интернет просачиваются видео с тренировками Уорда и спаррингами, быть может, он предпринял своеобразный хитрый шаг. В нашем весе ребята сильные, но в плане раскрутки им не хватает. Сейчас три чемпиона - это выходцы из России. Может быть, Уорд заявил о своем уходе, чтобы эти ребята набрали в США популярность.

Если он вернется, я уверен, что любая организация сразу сделает ему титульный бой. На данном этапе карьеры он думает не о титулах, а о чеках. И, может быть, именно таким образом он привлечет большее внимание. Так что, может быть, и наш бой с ним когда-нибудь случится", - рассказал украинец в интервью, размещённом на Youtube-канале Boxing.ua.