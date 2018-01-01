Уайт считает, что Макгрегор недополучил денег за бой с Мейвезером

Дана Уайт обвинил телеканал Showtime в нечестной игре.

В августе состоялся один из самых кассовых поединков в истории бокса – Флойд Мейвезер одержал досрочную победу над бойцом UFC Конором Макгрегором, дебютировавшим на боксерском ринге.

Недавно телеканал Showtime, транслировавший поединок на территории США по системе PPV, опубликовал официальные данные, согласно которым мегафайт собрал 4,3 миллиона платных трансляций.

Глава UFC Дана Уайт подозревает телеканал в нечестной игре и считает, что на самом деле цифры значительно выше – 6,7 миллиона. Главная причина, по которой Showtime мог занизить цифры, это финансовая: чем меньше показатель PPV, тем меньше доля, которую канал должен будет выплатить в пользу UFC.

"Я ставлю под вопрос эти данные. Я и раньше им не доверял, а теперь просто презираю этих уродов. Я никогда больше не буду работать с Showtime", – цитирует Уайта Yahoo! Sports.

В ответ на обвинения Уайта глава телеканала Showtime Sports Стивен Эспиноза заявил, что все опубликованные данные соответствуют действительности.

Ранее сообщалось, что Конор Макгрегор хочет реванша с Флойдом Мейвезером.