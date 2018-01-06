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Уайлдер готов побить рекорды Мейвезера и Формана

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Деонтей Уайлдер считает, что ему по силам побить достижения легендарных боксеров.
Деонтей Уайлдер
Деонтей Уайлдер
BoxingScene.com

Чемпион мира по версии WBC в супертяжелом Деонтей Уайлдер уверен, что легко смог бы побить рекорд Флойда Мейвезера, завершившего карьеру с идеальным послужным списком – 50 побед в 50 боях.

"Если я поставлю себе такую цель, я это сделаю. Я могу легко побить все рекорды, не проблема. Я только выхожу на пик своих возможностей...

Эти рекорды точно будут побиты. Я не особо стремлюсь к этому, но они будут хорошо смотреться в моем резюме. Черт возьми, я даже могу побить рекорд Джорджа Формана, став самым старым чемпионом мира", – цитирует Уайлдера Boxing Scene.

Напомним, на данный момент у 32-летнего Уайлдера 39 побед в 39 боях. Ожидается, что следующий поединок американец проведет против кубинца Луиса Ортиса.

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Теги: бокс, Флойд Мейвезер, Деонтей Уайлдер, Джордж Форман, рекорд
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Комментариев (1)
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Осталось 500 символов
петенька  (аноним)  06.01.2018, 10:26
Оценка:  0
петенька
40 добровольных защит подряд без единой обязательной, вот это рекорд!
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