Уайлдер готов побить рекорды Мейвезера и Формана

Деонтей Уайлдер считает, что ему по силам побить достижения легендарных боксеров.

Чемпион мира по версии WBC в супертяжелом Деонтей Уайлдер уверен, что легко смог бы побить рекорд Флойда Мейвезера, завершившего карьеру с идеальным послужным списком – 50 побед в 50 боях.

"Если я поставлю себе такую цель, я это сделаю. Я могу легко побить все рекорды, не проблема. Я только выхожу на пик своих возможностей...

Эти рекорды точно будут побиты. Я не особо стремлюсь к этому, но они будут хорошо смотреться в моем резюме. Черт возьми, я даже могу побить рекорд Джорджа Формана, став самым старым чемпионом мира", – цитирует Уайлдера Boxing Scene.

Напомним, на данный момент у 32-летнего Уайлдера 39 побед в 39 боях. Ожидается, что следующий поединок американец проведет против кубинца Луиса Ортиса.