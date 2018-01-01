Арум хочет устроить бой Кроуфорда и Хорна в апреле 2018 года
Глава промоутерской компании Top Rank поделился планами на апрель.
Глава Top Rank Боб Арум хочет провести поединок между Джеффом Хорном и Теренсом Кроуфордом, сообщает BoxingScene24.
Отметим, что Кроуфорд является официальным претендентом на титул чемпиона по версии WBO, который принадлежит Хорну.
В этом же месяцем Арум заинтересован в проведении поединка между бывшим чемпионом мира в восьми весовых категориях Мэнни Пакьяо и Майком Альварадо. А после этого филиппинец, который по ожиданиям должен выиграть поединок, сразится с победителем пару Хорн – Кроуфорд.
Ранее Флойд Мейвезер заявил, что работа с Арумом была худшим, что он когда-либо делал.
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