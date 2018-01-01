Промоутер Ковалева рассказала, кого видит соперником Сергея после боя с Михалкиным

Кэти Дува – о будущих планах своего клиента.

Кэти Дува, промоутер Сергея Ковалева, рассказала, что после боя с Игорем Михалкиным ее клиент необязательно будет драться с победителем поединка Бивол – Баррера.

"Не знаю, что будет дальше. Есть много разных возможностей. Например, наклевывается бой против Бетербиева, который Ковалев действительно хочет. Он не менее интригующий и может состояться раньше", – приводит слова Кэти Дувы BoxingScene.

Единственным препятствием к противостоянию она считает проблемы с промоутером у Артура Бетербиева.

"Сергей очень хочет этот бой. Как я понимаю, Бетербиев тоже. Сейчас он ведет споры с промоутером. Пока он их не решит, организовать поединок невозможно – я даже не знаю, с кем вести переговоры. Думаю, когда ситуация решится, и мы будем знать, с кем обсуждать бой, мы его устроим. Но я знаю, что бойцы хотят подраться, а обычно именно это делает встречу на ринге возможным", – считает представитель россиянина.

Напомним, следующим соперником Сергея Ковалева станет Игорь Михалкин. Предварительно бой запланирован на 3 марта 2018 года.