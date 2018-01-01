Переключиться на мобильную версию

Промоутер Ковалева рассказала, кого видит соперником Сергея после боя с Михалкиным

Комментариев: 0
Кэти Дува – о будущих планах своего клиента.
Сергей Ковалев (справа)
Сергей Ковалев (справа)
Getty Images

Кэти Дува, промоутер Сергея Ковалева, рассказала, что после боя с Игорем Михалкиным ее клиент необязательно будет драться с победителем поединка Бивол – Баррера.

"Не знаю, что будет дальше. Есть много разных возможностей. Например, наклевывается бой против Бетербиева, который Ковалев действительно хочет. Он не менее интригующий и может состояться раньше", – приводит слова Кэти Дувы BoxingScene.

Единственным препятствием к противостоянию она считает проблемы с промоутером у Артура Бетербиева.

"Сергей очень хочет этот бой. Как я понимаю, Бетербиев тоже. Сейчас он ведет споры с промоутером. Пока он их не решит, организовать поединок невозможно – я даже не знаю, с кем вести переговоры. Думаю, когда ситуация решится, и мы будем знать, с кем обсуждать бой, мы его устроим. Но я знаю, что бойцы хотят подраться, а обычно именно это делает встречу на ринге возможным", – считает представитель россиянина.

Напомним, следующим соперником Сергея Ковалева станет Игорь Михалкин. Предварительно бой запланирован на 3 марта 2018 года.

Поделись:
Теги: бокс, Сергей Ковалев, Кэти Дува, Артур Бетербиев
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама

Мпорт

Больше статей
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь