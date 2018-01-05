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Фьюри: Джошуа испытывал проблемы с Кличко, которому я преподал урок

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Непобежденный британец раскритиковал уровень своего соотечественника.
Тайсон Фьюри
Тайсон Фьюри
twitter.com/Tyson_Fury

Британский супертяжеловес Тайсон Фьюри заявил, что Энтони Джошуа всего лишь мошенник.

"Не будьте одурачены этим мошенником Джошуа. Он пытается жульничать со своими фанатами. Он испытывал проблемы с 41-летним Кличко, которому я до того преподал урок. Потом у него был сложный бой с Такамом, который узнал о бое за 11 дней до выступления.

Я настоящий крестный отец супертяжелого веса. Хватит ли у него смелости, чтобы встретиться со мной?" – написал Фьюри на своей странице в Twitter.

Ранее Тайсон Фьюри заявил, что является лучшим супертяжеловесом планеты и вызвал Джошуа на бой.

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Теги: бокс, бои, единоборства, Тайсон Фьюри, Энтони Джошуа, Владимир Кличко
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Комментариев (1)
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гость  (аноним)  05.01.2018, 20:39
Оценка:  -2
гость
А может Фьюри и прав...
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