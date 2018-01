Фьюри: Джошуа испытывал проблемы с Кличко, которому я преподал урок

Британский супертяжеловес Тайсон Фьюри заявил, что Энтони Джошуа всего лишь мошенник.

"Не будьте одурачены этим мошенником Джошуа. Он пытается жульничать со своими фанатами. Он испытывал проблемы с 41-летним Кличко, которому я до того преподал урок. Потом у него был сложный бой с Такамом, который узнал о бое за 11 дней до выступления.

Я настоящий крестный отец супертяжелого веса. Хватит ли у него смелости, чтобы встретиться со мной?" – написал Фьюри на своей странице в Twitter.

Don't be fooled by this fraud @anthonyfjoshua trying to con the boxing fans, he struggled with a 41yo man in Wladimir after I schooled him! Then made hard work of takam who took fight on 11 days notice, I'm the real Don of the heavyweights if only he had the heart to fight me?