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Ригондо вернется во второй легчайший вес

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Алекс Борноте, менеджер Гильермо Ригондо, поделился планами кубинца на ближайшее будущее.
Гильермо Ригондо
Гильермо Ригондо
Getty Images

Экс-чемпион мира Гильермо Ригондо (17-1, 11 KO) продолжит карьеру во втором легчайшем весе, но не исключает возможности поединков с именитыми полулегковесами. Об этом сообщил его менеджер Алекс Борноте.

"Мы обязательно вернемся во второй легчайший вес. Они могут говорить все, что угодно, но в этом весе Ригондо – лучший. Из более крупных соперников мы будем драться лишь с боксерами, выступающими не выше 126 фунтов, Лео Санта-Крусом или Абнером Маресом.

Лишение Риго титула было противоречивым и несправедливым. Но исключение его из рейтинга – это что-то действительно жестокое. Оставляя Гильермо без места в топ-10, вы должны себя чувствовать очень неловко, это то, во что никто не верит", – приводит слова Алекса Борноте BoxingScene.

Ранее сообщалось о том, что Гильермо Ригондо лишили титула чемпиона мира WBA во втором легчайшем весе.

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Теги: бокс, Гильермо Ригондо, Алекс Борноте
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