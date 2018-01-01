Переключиться на мобильную версию

Экс-тренер Кличко: Верю, война Украины с Россией скоро закончится

Комментариев: 0
Джеймс Али Башир пожелал мира украинскому народу.
Владимир Кличко и Джеймс Али Башир
Владимир Кличко и Джеймс Али Башир
Getty Images

Известный американский тренер Джеймс Али Башир, работавший с украинскими боксерами Владимиром Кличко и Александром Усиком, выразил надежду, что отношения между Украиной и Россией нормализуются.

"В эти праздничные дни желаю всем жителями Украины и других стран счастья и мира. Надеюсь, вас ждут лучшие времена. Верю, война Украины с Россией скоро закончится. Украинцы, как и все другие народы, сталкиваются с трудностями. Надеюсь, каждый сможет их преодолеть. Я сейчас нахожусь на Украине и желаю украинцам всего наилучшего".

Отметим, ранее Владимир Кличко заявил, что в Украине начнется стремительный экономический рост после завершения войны на Донбассе.

Поделись:
Теги: бокс, Владимир Кличко, война, Украина, Россия, Джеймс Али Башир
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама

Мпорт

Больше статей
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь