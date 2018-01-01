Экс-тренер Кличко: Верю, война Украины с Россией скоро закончится

Джеймс Али Башир пожелал мира украинскому народу.

Известный американский тренер Джеймс Али Башир, работавший с украинскими боксерами Владимиром Кличко и Александром Усиком, выразил надежду, что отношения между Украиной и Россией нормализуются.

"В эти праздничные дни желаю всем жителями Украины и других стран счастья и мира. Надеюсь, вас ждут лучшие времена. Верю, война Украины с Россией скоро закончится. Украинцы, как и все другие народы, сталкиваются с трудностями. Надеюсь, каждый сможет их преодолеть. Я сейчас нахожусь на Украине и желаю украинцам всего наилучшего".

Отметим, ранее Владимир Кличко заявил, что в Украине начнется стремительный экономический рост после завершения войны на Донбассе.