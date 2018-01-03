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Хирн: Поединок Джошуа – Паркер будет легендарным

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Промоутер Энтони Джошуа заверил, что бой между его клиентом и Джозефом Паркером будет очень крупным.
Эдди Хирн
Эдди Хирн
Getty Images

Эдди Хирн, промоутер чемпиона мира по версиям WBA, IBF и IBO в супертяжелом весе Энтони Джошуа, подчеркнул, что предстоящий бой его подопечного с Джозефом Паркером должен стать легендарным.

"Чемпионы должны сражаться с чемпионами, все просто. Бой Паркера и Джошуа – очень крупный поединок. Это легендарный бой. Энтони хочет стать бесспорным чемпионом, а это для него большой шаг. Это объединительный бой между двумя молодыми, быстрыми и опасными бойцами, непобедимыми чемпионами в супертяжелом весе, так что я должен организовать этот поединок не на арене, а на стадионе, иначе меня могут линчевать. Моя задача и задача Дэвида Хиггинса – максимизировать доходы бойцов", – цитирует Эдди Хирна BoxingScene.

Ранее Эдди Хирн подтвердил, что переговоры о бое Джошуа – Паркер вышли на финишную прямую.

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Теги: бокс, Энтони Джошуа, Джозеф Паркер, бой, Эдди Хирн
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гость  (аноним)  03.01.2018, 21:46
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А Дылдер пусть тявкает из за угла..
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