Хирн: Поединок Джошуа – Паркер будет легендарным

Промоутер Энтони Джошуа заверил, что бой между его клиентом и Джозефом Паркером будет очень крупным.

Эдди Хирн, промоутер чемпиона мира по версиям WBA, IBF и IBO в супертяжелом весе Энтони Джошуа, подчеркнул, что предстоящий бой его подопечного с Джозефом Паркером должен стать легендарным.

"Чемпионы должны сражаться с чемпионами, все просто. Бой Паркера и Джошуа – очень крупный поединок. Это легендарный бой. Энтони хочет стать бесспорным чемпионом, а это для него большой шаг. Это объединительный бой между двумя молодыми, быстрыми и опасными бойцами, непобедимыми чемпионами в супертяжелом весе, так что я должен организовать этот поединок не на арене, а на стадионе, иначе меня могут линчевать. Моя задача и задача Дэвида Хиггинса – максимизировать доходы бойцов", – цитирует Эдди Хирна BoxingScene.

Ранее Эдди Хирн подтвердил, что переговоры о бое Джошуа – Паркер вышли на финишную прямую.