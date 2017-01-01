Переключиться на мобильную версию

Менеджер Альвареса: И Сауль, и Головкин заинтересованы в реванше

Комментариев: 0
Хосе "Чепо" Рейнозо уверен, что наступивший год станет для его подопечного лучшим в карьере.
Хосе Рейносо и молодой Сауль Альварес
Хосе Рейносо и молодой Сауль Альварес
Getty Images

Менеджер мексиканского боксера Сауля Альвареса Хосе Рейнозо, подчеркнул, что переговоры о возможном реванше с Геннадием Головкиным ведутся и обе стороны заинтересованы в том, чтобы достичь договоренности о повторном бое. 

"На данный момент ничего неизвестно. Переговоры по поводу реванша с Геннадием Головкиным продолжаются, но пока нет ничего конкретного. Сейчас мы находимся в режиме ожидания. 

2017-й стал хорошим годом для нас, мы провели два боя, которых так долго ждали фанаты, – с Хулио Сезаром Чавесом-младшим, этого поединка ждали около 10 лет. И результат нас полностью устроил.

Второй бой был с Головкиным. Это был хороший бой, но результат не устроил ни нас, ни противоположный угол. Мы думаем, что победили мы, они – что победа осталась за ними. Очевидно, что обе стороны заинтересованы в реванше", – цитирует Рейнозо ESPN Deportes.

Ранее промоутер Альвареса назвал дату следующего боя Канело.

Поделись:
Теги: Хосе Рейнозо, Сауль Альварес, бокс
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама

Мпорт

Больше статей
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь