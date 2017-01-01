Менеджер Альвареса: И Сауль, и Головкин заинтересованы в реванше

Хосе "Чепо" Рейнозо уверен, что наступивший год станет для его подопечного лучшим в карьере.

Менеджер мексиканского боксера Сауля Альвареса Хосе Рейнозо, подчеркнул, что переговоры о возможном реванше с Геннадием Головкиным ведутся и обе стороны заинтересованы в том, чтобы достичь договоренности о повторном бое.

"На данный момент ничего неизвестно. Переговоры по поводу реванша с Геннадием Головкиным продолжаются, но пока нет ничего конкретного. Сейчас мы находимся в режиме ожидания.

2017-й стал хорошим годом для нас, мы провели два боя, которых так долго ждали фанаты, – с Хулио Сезаром Чавесом-младшим, этого поединка ждали около 10 лет. И результат нас полностью устроил.

Второй бой был с Головкиным. Это был хороший бой, но результат не устроил ни нас, ни противоположный угол. Мы думаем, что победили мы, они – что победа осталась за ними. Очевидно, что обе стороны заинтересованы в реванше", – цитирует Рейнозо ESPN Deportes.

Ранее промоутер Альвареса назвал дату следующего боя Канело.