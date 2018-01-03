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Макгрегор хочет реванша с Мейвезером

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Ирландский боец остался не удовлетворен результатом поединка против непобежденного американца.
Флойд Мейвезер и Конор Макгрегор
Флойд Мейвезер и Конор Макгрегор
Getty Images

Президент UFC Дана Уайт рассказал о том, что главная звезда компании Конор Макгрегор хочет провести реванш против Флойда Мейвезера.

"Конор хочет опять драться с Мейвезером, это плохо. Я говорил ему, что то, что он сделал – это невероятно.

Я сидел с моим партнером Лоренцой Фериттой и не переставал говорить: "О боже мой, мы нашли этого парнишу в Ирландии четыре года назад. Он начинает шестой раунд с Флойдом Мейвезером. Он начинает седьмой раунд с Флойдом Мейвезером".

Он сделал все очень классно, но Конор не счастлив, поскольку был уверен, что он смог бы победить. Я думаю, что Коннор выигрывал первые четыре раунда.

Я делал все возможное, чтобы этот бой состоялся, и каждый эксперт в мире бокса утверждал мне, что он не победит Флойда Майвезера.

Я не собираюсь вам врать, я действительно был немного в шоке. Я хотел, чтобы люди как минимум выключили телевизоры с мыслями о том, что это был хороший бой. И это был хороший бой. Я знаю, что Мейвезер согласился бы провести реванш, но Конору нужно вернуться в ММА и защитить свой титул", – рассказал Уайт FS1

Напомним, что в поединке между Конором Макгрегором и Флойдом Мейвезером победу праздновал непобежденный американский боксер. Ранее ирландец уже заявлял, что смог бы победить Мейвезера в реванше

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Теги: бокс, бои, единоборства, ММА, Конор Макгрегор, Дана Уайт, Флойд Мейвезер
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Комментариев (1)
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гость  (аноним)  03.01.2018, 11:35
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гость
На хрена это нужно .. Нам не нужно такое фуфло.
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