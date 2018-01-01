Хан назвал своих потенциальных соперников
Бывший чемпион мира в первом полусреднем весе Амир Хан поделился планами на 2018 год.
Я вдохновлен и мотивирован. Я иду, чтобы полностью зачистить полусредний вес. В этой категории есть на что посмотреть. Тут и Кит Турман, с которым я бы с радостью встретился, тут и Эррол Спенс и даже возможный реванш с Дэнни Гарсией или Ламонтом Питерсоном. Здесь есть большие имена.
Многие вспоминают мне поражение от Альвареса, но он действительно очень крупный для меня и, к тому же он один из лучших боксеров вне зависимости от весовой категории. При этом все знают, что я выигрывал у него по очкам. Не думаю, что в полусреднем весе кто-то способен надавить на меня так, как это сделал Альварес.
Сауль – очень большой парень. Потому я и говорю, что мне подходит полусредний вес. Я собираюсь расчистить полусредний дивизион и вновь стать чемпионом. Запишите мои слова", – цитирует Хана BoxingScene.
Отметим, что в минувшем году Хан не провел ни одного поединка.
Ранее сообщалось, что Пакьяо может вернуться в ринг в поединке с экс-чемпионом мира.
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