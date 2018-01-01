Переключиться на мобильную версию

Хан назвал своих потенциальных соперников

Комментариев: 0
Британский боксер намерен полностью "зачистить" полусредний вес.
Амир Хан
Амир Хан
Getty Images

Бывший чемпион мира в первом полусреднем весе Амир Хан поделился планами на 2018 год.

Я вдохновлен и мотивирован. Я иду, чтобы полностью зачистить полусредний вес. В этой категории есть на что посмотреть. Тут и Кит Турман, с которым я бы с радостью встретился, тут и Эррол Спенс и даже возможный реванш с Дэнни Гарсией или Ламонтом Питерсоном. Здесь есть большие имена.

Многие вспоминают мне поражение от Альвареса, но он действительно очень крупный для меня и, к тому же он один из лучших боксеров вне зависимости от весовой категории. При этом все знают, что я выигрывал у него по очкам. Не думаю, что в полусреднем весе кто-то способен надавить на меня так, как это сделал Альварес.

Сауль – очень большой парень. Потому я и говорю, что мне подходит полусредний вес. Я собираюсь расчистить полусредний дивизион и вновь стать чемпионом. Запишите мои слова", – цитирует Хана BoxingScene.

Отметим, что в минувшем году Хан не провел ни одного поединка. 

Ранее сообщалось, что Пакьяо может вернуться в ринг в поединке с экс-чемпионом мира.

Поделись:
Теги: Амир Хан, соперники, бокс
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама

Мпорт

Больше статей
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь