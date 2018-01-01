Гвоздик – Альварес: WBC санкционировал бой

Президент WBC одобрил бои Стивенсон – Джек и Гвоздик – Альварес.

Президент Всемирного боксерского совета (WBC) Маурисио Сулейман утвердил проведение двух крупных поединков в полутяжелом весе, сообщает BoxingScene.

Действующий чемпион по версии этой организации Адонис Стивенсон проведет добровольную защиту титула в бою с экс-чемпионом в двух весовых категориях Баду Джеком.

Кроме того, обязательный претендент в лице Элейдера Альвареса должен провести бой с Александром Гвоздиком.

Победители этих двух встреч должны будут немедленно приступить к переговорам об организации поединка.

Ранее Гвоздик заявлял, что его ближайший поединок, скорее всего, пройдет 16 февраля 2018 года.