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Салидо арестован за драку в баре

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У экс-чемпиона мира в двух весовых категориях проблемы с законом.
Орландо Салидо
Орландо Салидо
Getty Images

Экс-чемпион мира по боксу Орландо Салидо был арестован в одном из баров Мексики, сообщает BoxingScene.

По информации издания, в новогоднюю ночь боксер был доставлен в полицейский участок из-за драки. Сначала выдвигалась версия, что у Салидо прозошел конфликт с женой, однако позже представители мексиканского боксера отметили, что это не так, а конфликт начался с того, что неизвестный схватил его супругу за волосы. После этого и началась драка, которая и привела к вызову полицейских.

Отметим, что Салидо отделался лишь штрафом и был отпущен.

Ранее мексиканский боксер заявил, что Ломаченко далеко не лучший боксер мира.

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Теги: бокс, бои, единоборства, Орландо Салидо
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