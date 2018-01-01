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Джошуа рассказал, когда состоится бой с Паркером

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Переговоры о бое Джошуа - Паркер на завершающей стадии.
Энтони Джошуа
Энтони Джошуа
Getty Images

Чемпион мира в супертяжелом весе по версиям WBA, IBF и IBO Энтони Джошуа заявил, что, вероятнее всего, его поединок против чемпиона мира по версии WBO Джозефом Паркером состоится в марте текущего года.

"Думаю, работа относительно организации боя с Паркером завершена на 95 процентов. Могу сказать, что этот поединок состоится в конце марта. Он должен пройти в Великобритании, так как поддержка, которой мы здесь добились, просто феноменальна. Я хочу завоевать пять поясов и удерживать их. Сделать то, чего никто ранее не делал. И я не позволю, чтобы что-то помешало мне на этом пути", — цитирует Джошуа Allboxing.

Ранее Энтони Джошуа рассказал о своем отношении к Уайлдеру, Паркеру и Фьюри.

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Теги: Энтони Джошуа, Джозеф Паркер, бокс, бой
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