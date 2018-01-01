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Беллью: Не думаю, что Гарсия на одном уровне с Ломаченко

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Тони Беллью прокомментировал потенциальный бой между Василием Ломаченко и Майки Гарсией.
Василий Ломаченко – Майки Гарсия
Василий Ломаченко – Майки Гарсия
Boxingscene.com

Бывший чемпион мира Тони Беллью дал свой прогноз на возможный поединок между Василием Ломаченко и Майки Гарсией.

"Я бы хотел посмотреть на Ломаченко в бою с Гарсией, потому что это хороший бой.

Думаю, Ломаченко победит, но Гарсия создаст ему проблемы, с которыми он прежде еще не сталкивался – сила, сопротивление удара, габариты.

Не считаю, что Гарсия находится на том же уровне, что и Ломаченко, когда дело касается боксерского интеллекта, движения ног и прочего.

Это будет хороший бой, потому что Гарсия никогда не отступит. Он может сильно ударить обеими руками и будет представлять разные угрозы для Василия Ломаченко, но в конечном итоге закончит бой поражением", – отметил Беллью.

Ранее свой прогноз на потенциальный бой Ломаченко – Гарсия дал экс-чемпион мира Брэндон Риос.

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Теги: бокс, Василий Ломаченко, Майки Гарсия, Тони Беллью
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