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Мейвезер посоветовал Ломаченко присмотреться к своему промоутеру

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Легендарный боксер считает, что Боб Арум плохо платит украинцу.
Флойд Мейвезер
Флойд Мейвезер
Getty Images

Американский боксер Флойд Мейвезер посоветовал Василию Ломаченко внимательнее относится к выбору промоутера, так как считает, что украинец должен зарабатывать больше за свои бои.

"Судите сами... Он получил 1,2 миллионов долларов. Это тот, который выиграл две Олимпиады, и о ком сейчас говорят, как о лучшем в pound-for-pound. И он заработал 1,2 миллионов.

Я бы посоветовал ему присмотреться к своему промоутеру, который плохо относится к своим бойцам вот уже лет сорок. Как только я ушел от Боба Арума, стал зашибать безумные деньги.

Так что, Ломаченко, скажи своему промоутеру, чтобы заплатил тебе по делу. Ты мне нравишься. Эти движения, скорость. Уважаю его, как бойца", – цитирует Мейвезера Fighthype.com.

Ранее Флойд Мейвезер заявлял, что его боксер Джервонта Дэвис готов к бою против Василия Ломаченко. До этого американец призывал Ломаченко провести бой с Гарсией.

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Теги: Флойд Мейвезер, Василий Ломаченко, бокс
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