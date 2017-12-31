Мир любит сильных: Усик поздравил с Новым годом из заснеженного Буковеля

Александр Усик обратился к своим подписчикам.

Чемпион мира в тяжелом весе по версии WBO Александр Усик поздравил с Новым годом своих болельщиков. Боксер снял видео, которое опубликовал на странице в Instagram.

Спортсмен обратился к своим подписчикам со светлыми пожеланиями и сопроводил видео оригинальным комментарием: "Уважаемые пассажиры планеты Земля! Объявляется посадка на поезд № 2018!!! Просим пассажиров занять места в вагонах и разместить в багажном отделении лишь самые лучшие воспоминания о путешествии в поезде № 2017. Прочие воспоминания можно оставить в отделе "Потерянные вещи". Ваши билеты действительны до пункта пересадки на поезд № 2019. Наше путешествие продлится 12 месяцев и мы проследуем через 365 станций. В пути мы сделаем несколько обязательных остановок на станциях Здоровье, Любовь, Успех, Гармония, Радость, Благополучие, Мир и Понимание для зарядки Счастьем, Бодростью, Оптимизмом, Юмором и Позитивом. Приятного путешествия!!! С уважением. Александр Усик".

Напомним, 27 января Александр Усик встретится с Майрисом Бриедисом в полуфинальном бое Всемирной боксерской суперсерии.

Ранее сообщалось, что Усик и Бриедис провели первую пресс-конференцию.