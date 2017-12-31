Переключиться на мобильную версию

Мир любит сильных: Усик поздравил с Новым годом из заснеженного Буковеля

Комментариев: 0
Александр Усик обратился к своим подписчикам.
Мир любит сильных: Усик поздравил с Новым годом из заснеженного Буковеля

Чемпион мира в тяжелом весе по версии WBO Александр Усик поздравил с Новым годом своих болельщиков. Боксер снял видео, которое опубликовал на странице в Instagram.

Спортсмен обратился к своим подписчикам со светлыми пожеланиями и сопроводил видео оригинальным комментарием: "Уважаемые пассажиры планеты Земля! Объявляется посадка на поезд № 2018!!! Просим пассажиров занять места в вагонах и разместить в багажном отделении лишь самые лучшие воспоминания о путешествии в поезде № 2017. Прочие воспоминания можно оставить в отделе "Потерянные вещи". Ваши билеты действительны до пункта пересадки на поезд № 2019. Наше путешествие продлится 12 месяцев и мы проследуем через 365 станций. В пути мы сделаем несколько обязательных остановок на станциях Здоровье, Любовь, Успех, Гармония, Радость, Благополучие, Мир и Понимание для зарядки Счастьем, Бодростью, Оптимизмом, Юмором и Позитивом. Приятного путешествия!!! С уважением. Александр Усик".

 

 

Уважаемые пассажиры планеты Земля! Объявляется посадка на поезд № 2018!!! Просим пассажиров занять места в вагонах и разместить в багажном отделении лишь самые лучшие воспоминания о путешествии в поезде № 2017. Прочие воспоминания можно оставить в отделе «Потерянные вещи». Ваши билеты действительны до пункта пересадки на поезд № 2019. Наше путешествие продлится 12 месяцев и мы проследуем через 365 станций. В пути мы сделаем несколько обязательных остановок на станциях Здоровье, Любовь, Успех, Гармония, Радость, Благополучие, Мир и Понимание для зарядки Счастьем, Бодростью, Оптимизмом, Юмором и Позитивом. Приятного путешествия!!! С уважением. Александр Усик. #Usyk17#usykteam #ukraina #happy new year#

Публикация от Usyk Aleksandr (@usykaa)

 

Напомним, 27 января Александр Усик встретится с Майрисом Бриедисом в полуфинальном бое Всемирной боксерской суперсерии.

Ранее сообщалось, что Усик и Бриедис провели первую пресс-конференцию.

Поделись:
Теги: Александр Усик, бокс, видео
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама

Мпорт

Больше статей
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь