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Мейвезер: Дэвис не боится Ломаченко

Комментариев: 5
Именитый американец заявил, что боксер его промоутерской компании Джервонта Дэвис хочет поединка с Василием Ломаченко.
Флойд Мейвезер-младший и Джервонта Дэвис
Флойд Мейвезер-младший и Джервонта Дэвис
Getty Images

Бывший чемпион мира в пяти весовых категориях Флойд Мейвезер-младший высказал свое мнение о возможном поединке между Джервонтой Дэвисом и Василием Ломаченко.

"Дэвис не боится Ломаченко. Мои боксеры никогда и никого не боятся. Он хочет сам этого боя, просит меня организовать поединок с Василием. Но ему не стоит торопиться, он и так нанес трем подряд бойцам первые поражения в карьере. Всему свое время. Если Дэвис подерется с лучшими бойцами планеты сейчас, то что он будет делать следующие десять лет карьеры?", – цитирует американца boxingnews24.com

Отметим, ранее Флойд Мейвезер-младший признался, что не заинтересован в проведении боя Ломаченко – Дэвис.

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Теги: бокс, Флойд Мейвезер, Василий Ломаченко, Джервонта Дэвис
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Комментариев (5)
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Джимми  (аноним)  31.12.2017, 22:57
Оценка:  +1
Джимми
какое же это выё6истое животное
гость  (аноним)  31.12.2017, 22:48
Оценка:  +1
гость
Сколько уже это слышали, что не боятся боя. А потом или отказ или досрочная сдача.
гость  (аноним)  31.12.2017, 21:36
Оценка:  +4
гость
Яйца у джервонтика не железные! Вася спишет его быстро!
гость  (аноним)  31.12.2017, 20:09
Оценка:  +4
гость
зачем кидать под танк курицу которая несет золотые яйца! вот что имел мей!
vladimir30kh    31.12.2017, 19:12
Оценка:  +3
vladimir30kh
Просто Флойд ссыт кидать под танк своего молодого мойца который может принести хороший заработок
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