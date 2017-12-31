Мейвезер: Дэвис не боится Ломаченко

Именитый американец заявил, что боксер его промоутерской компании Джервонта Дэвис хочет поединка с Василием Ломаченко.

Бывший чемпион мира в пяти весовых категориях Флойд Мейвезер-младший высказал свое мнение о возможном поединке между Джервонтой Дэвисом и Василием Ломаченко.

"Дэвис не боится Ломаченко. Мои боксеры никогда и никого не боятся. Он хочет сам этого боя, просит меня организовать поединок с Василием. Но ему не стоит торопиться, он и так нанес трем подряд бойцам первые поражения в карьере. Всему свое время. Если Дэвис подерется с лучшими бойцами планеты сейчас, то что он будет делать следующие десять лет карьеры?", – цитирует американца boxingnews24.com

Отметим, ранее Флойд Мейвезер-младший признался, что не заинтересован в проведении боя Ломаченко – Дэвис.