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Хирн: Посмотрим, выдержит ли челюсть Паркера удар Джошуа

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Промоутер британца считает, что новозеландец еще никогда не выходил в ринг с бьющим соперником.
Эдди Хирн
Эдди Хирн
Getty Images

Эдди Хирн, промоутер чемпиона мира по версии WBA, IBF, IBO Энтони Джошуа (20-0, 20 КО), хотел бы проверить, сможет ли подбородок Джозефа Паркера (24-0, 18 КО) выдержать удар британского супертяжа.

"Люди говорят о подбородке Паркера так, словно он у него очень крепкий. Правда в том, что никто не знает, так ли это на самом деле. Ведь Паркер никогда не боксировал с бьющим оппонентом.

Такам – хороший боец, но он не панчер. Энди Руис также безударный, у Хьюи Фьюри, определенно, нет жесткости. Не стоит говорить и о Разване Кожану.

Если у Паркера действительно крепкая челюсть, то бой с Джошуа может стать поединком года. Но посмотрим, как он будет держать удар от Энтони", – цитирует Хирна BoxingScene.

Ранее сообщалось, что Хирн назвал самую неудачную сделку для Джошуа.

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Теги: Эдди Хирн, Энтони Джошуа, Джозеф Паркер, бокс
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