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Риос: Гарсия может победить Ломаченко как досрочно, так и решением судей

Комментариев: 2
Экс-чемпион мира уверен в преимуществе американца над украинцем.
Брэндон Риос
Брэндон Риос
BoxingScene.com

Бывший чемпион мира Брэндон Риос (34-3-1, 25 КО) считает, что противостояние чемпион мира по версии WBC в легком весе Майки Гарсии (37-0, 30 КО) и обладателя пояса WBO во втором полулегком весе Василия Ломаченко (10-1, 8 КО) завершится победой американца. 

"Я хочу видеть этот бой. Это будет шахматным поединком. Мы думали, что таковым станет встреча Ригондо и Ломаченко, но на самом деле шахматами станет бой Василия и Майки, потому что их габариты примерно одинаковы.

Майки – умный боксер, и у него достаточно сильные навыки. Он мне нравится, и я буду болеть за него. Думаю, что он победит досрочно или решением судей", – цитирует Риоса BoxingScene.

Отметим, что в рейтинге P4P от ESPN украинский боксер занял первое место, оставив позади Геннадия Головкина (37-0-1, 33 КО) и Теренса Кроуфорда (32-0-0, 23 КО).

Напомним, что Ломаченко был признан боксером года по версии The Ring, HBO, Fightnews и Boxing News 24.

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Теги: Брэндон Риос, Майки Гарсия, Василий Ломаченко, бокс
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Комментариев (2)
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Експерт  (аноним)  30.12.2017, 22:36
Оценка:  0
Експерт
Пишуть на бігмір: Майки Гарсия может подняться в весе после боя с Липинцом - це означає, що пацан сцить і тікає в іншу категорію.
гость  (аноним)  30.12.2017, 22:33
Оценка:  0
гость
А на руках Гарсія вміє ходити?
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