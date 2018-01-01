Беллью: Джошуа разорвет Паркера на куски

Экс-чемпион мира по версии WBC сделал прогноз на поединки Джошуа против Паркера и Уайлдера.

Бывший чемпион мира в тяжелом весе Тони Беллью (29-2-1, 19 КО) поделился мнением о ближайших перспективах своего соотечественника Энтони Джошуа (20-0, 20 КО). По мнению британца, Эй Джей легко расправится с Джозефом Паркером (24-0, 18 КО), а с Деонтеем Уайлдером (39-0, 38 КО) будет тяжелый бой.

"Я хочу увидеть Джошуа в бою с Паркером. Для него имеет смысл сперва заполучить титул WBO. Я думаю, что он разорвет Паркера на куски. Я просто не думаю, что Паркер в этой лиге, честно.

Бой Джошуа - Уайлдер может быть летним блокбастером, который нужен боксу, это был бы блестящий бой, и он должен проходить на стадионе Уэмбли. Я видел Уайлдера в спаррингах, и знаю, какой он жесткий боец. Это будет тяжелый бой", – цитирует Беллью BoxingScene.

Ранее сообщалось, что Хирн назвал самую неудачную сделку для Джошуа.