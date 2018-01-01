12 раундов до Нового года: одиннадцатый раунд от Владимира Кличко

Отсчитываем вместе с iSport.ua последние дни уходящего года.

До Нового года осталось всего ничего, и iSport.ua предлагает всем вместе отсчитывать последние дни уходящего года.

Для этого мы отобрали самые значимые 12 раундов украинского бокса в 2017 году.

Одиннадцатый раунд у нас представляет Владимир Кличко.

Владимир Кличко провел один бой в этом году против Энтони Джошуа и проиграл его, но в этом бою он достиг того, чего не удавалось добиться в последних боях – признания болельщиков. После пропущенного апперкота в 11 раунде Владимир Кличко упал, потом упал еще раз и в итоге рефери остановил бой. Но после этого 11-го раунда Владимир уходил под аплодисменты.

Смотрите одиннадцатый раунд боя Владимира Кличко и Энтони Джошуа:

Смотрите также:

Первый раунд от Олега Малиновского

Второй раунд от Сергея Богачука

Третий раунд от Тараса Шелестюка

Четвертый раунд от Дмитрия Митрофанова

Пятый раунд от Дениса Беринчика

Шестой раунд от Александра Гвоздика

Седьмой раунд от Василия Ломаченко

Восьмой раунд от Ивана Редкача

Девятый раунд от Александра Усика

Десятый раунд от Арнольда Хегая

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