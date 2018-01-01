Кличко: Контракт на реванш с Джошуа был на столе, он мог принести миллионы

Экс-чемпион мира – о несостоявшемся матче-реванше с Энтони Джошуа.

Бывший чемпион мира в тяжелом весе Владимир Кличко рассказал о том, почему отказался от реванша с Энтони Джошуа.

"Контракт на матч-реванш был на столе, этот бой принес бы миллионы. Но деньги никогда не мотивировали меня. Деньги всегда являются результатом того, что вы делаете, и они не должны быть единственным ответом на вопрос: зачем вы занимаетесь своим делом.

Отказ от боя не повредил мне никаким образом. Когда я это понял, решение было принято. Двигаться к цели, не будучи одержим ею, не является правильным решением.

Всего несколько месяцев прошло с того времени, как я объявил о своем решение, но столько событий в моей жизни уже состоялось. Я выступил с лекцией об управлении вызовами перед аудиторией на 15000 человек.

Моя книга стала бестселлером в своей категории через четыре недели после ее выхода. На крупнейшей в мире конференции я смог рассказать о синергии между дизайнерским мышлением и управлением вызовами для 20 000 участников. Вместе с университетом Санкт-Галлена мы провели еще один курс для студентов", – рассказал Кличко Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Ранее сообщалось, что пятый раунд боя Кличко – Джошуа назван лучшим по версии ESPN.