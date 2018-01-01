Хирн назвал самую неудачную сделку для Джошуа

Промоутер считает, что слишком переплатили за бой с Чарльзом Мартином.

Промоутер чемпиона мира по версии WBA, IBF, IBO в супертяжелом весе Энтони Джошуа Эдди Хирн назвал самую неудачную сделку, которую совершил для своего подопечного.

"Правда ли, что мы заплатили Мартину 6 миллионов долларов? Примерно так и есть. Я смотрю обратно и понимаю, что это была одна из самых худших сделок. Ведь Мартин отправился в нокаут после двух раундов. Иногда Джошуа спрашивает у меня: "Сколько мы заплатили Мартину?". Я ему отвечаю, что все было не так уж и плохо. Ведь с точки зрения Энтони это одна из лучших сделок, поскольку он сумел зацепиться за свой шанс в нужное время.

Сделка с Паркером не выглядит такой же хорошей, но в этом случае может повториться та же ситуация, что и с Мартином.

Некоторые смотрят на ту сделку и говорят мне: "Ты заплатил 6 миллионов Мартину, а нам не хочешь дать 5 миллионов за объединительный бой. Но игра тотально изменилась. Паркер первый на очереди. Затем Уайлдер следующий. Это наш план на 2018", – приводит слова Хирна Boxing Scene.

Ранее промоутер Паркера заявил, что Хирн допускает ошибку, выставляя Джошуа против Джозефа