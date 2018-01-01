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Президент Филиппин считает, что его преемником должен стать Пакьяо

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Родриго Дутерте считает, что успехи боксера на должности сенатора позволяют ему задумываться о должности президента.
Мэни Пакьяо
Мэни Пакьяо
Getty Images

Президент Филиппин Родриго Дутерте считает, что бывший боксер Мэни Пакьяо был бы отличным приемником на его должности.

"Жизнь и поступи Пакьяо вдохновляют на то, чтобы сделать его президентом. В качестве сенатора он отлично справляется со своими обязанностями, является тем лидером, который заботится о своей стране и делает все для ее блага", – приводит слова Дуерте BoxingScene.

Ранее сообщалось, что легендарный форвард Милана Джордж Веа стал президентом Либерии.

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Теги: бокс, бои, единоборства, Мэни Пакьяо, Филиппины
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