Президент Филиппин считает, что его преемником должен стать Пакьяо

Родриго Дутерте считает, что успехи боксера на должности сенатора позволяют ему задумываться о должности президента.

Президент Филиппин Родриго Дутерте считает, что бывший боксер Мэни Пакьяо был бы отличным приемником на его должности.

"Жизнь и поступи Пакьяо вдохновляют на то, чтобы сделать его президентом. В качестве сенатора он отлично справляется со своими обязанностями, является тем лидером, который заботится о своей стране и делает все для ее блага", – приводит слова Дуерте BoxingScene.

Ранее сообщалось, что легендарный форвард Милана Джордж Веа стал президентом Либерии.