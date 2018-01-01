Санчес: Дортикосу будет непросто приспособиться под Гассиева

Мексиканский тренер считает, что его подопечные более техничный, чем кубинец.

Легендарный мексиканский тренер Абель Санчес рассказал о подготовке Мурата Гассиева к полуфинальному поединку WBSS против Юниера Дортикоса.

"Все знают, что Дортикос обладает отличным ударом, но и Гассиев также бьет не хуже. Считаю, мой боец обладает более сложным стилем, Дортикосу будет непросто приспособиться под Гассиева. Считаю, мой боец чуть потехничнее, но Дортикос более опытный. Тем не менее, кубинец действует размашисто, часто брезгует защитой. Гассиев действует более компактно. Думаю, победит тот, кто будет боксировать умнее.

Мы начали цикл спаррингов, направляемся к Фредди Роучу в зал Wild Card Gym. Проведём несколько спаррингов там. В начале года начнется полноценный тренировочный лагерь, уже отобраны спарринг-партнёры. Так что у нас все отлично", – рассказал Санчес BoxingTalk.

Ранее Гассиев заявил, что готовится на 12 раундов тяжелого боя с Дортикосом.