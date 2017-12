Беллью: Усик победит Бриедиса единогласным решением судей

Бывший чемпион мира в первом тяжелом весе по версии WBC Тони Беллью считает, что победу в поединке Усик – Бриедис будет праздновать украинский боксер.

"Бой между Усиком и Бриедисом будет фантастическим. Я надеюсь его посетить. Александр и Майрис очень разные бойцы, но каждый по-своему замечателен.

Победить должен сильнейший. Я ставлю на то, что в отличном поединке победит Усик единогласным решением судей", – написал Беллью на своей странице в Twitter.

Fantastic fight and one I’m hoping to attend.. Usyk and Marius are both very different fighters but brilliant fighters in their own rights.. May the best man win.. for me that’s Usyk by Unanimous Decision in a really good fight..