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В зале Мейвезера нашли грушу с лицом Макгрегора

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Боксер серьезно подошел к подготовке к самому громкому бою года.
Флойд Мейвезер
Флойд Мейвезер
Twitter

Американский боксер Флойд Мейвезер со всей серьезностью подошел к бою против ирландца Конора Макгрегора, который состоялся в августе этого года.

Такой вывод можно сделать из находки в зале Мейвезера - груши с лицом Макгрегора. 

При этом сейчас груша лежит среди старого, подержанного оборудования, скорее всего, ожидающего выброса.

Напомним, что бой Макгрегора и Мейвезера состоялся 26 августа в Лас-Вегасе. Для ирландца это был первый в жизни поединок по правилам бокса. Он продержался против непобежденного американца 9 полных раундов, а в 10-м рефери остановил бой, присудив победу Мейвезеру техническим нокаутом.

Тот бой стал для Флойда последним. Макгрегор вызывал Мейвезера на бой по правилам ММА, но американец заявил, что не намерен возвращаться.

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Теги: Флойд Мейвезер, Конор Макгрегор, бокс
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