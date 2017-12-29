В зале Мейвезера нашли грушу с лицом Макгрегора

Боксер серьезно подошел к подготовке к самому громкому бою года.

Американский боксер Флойд Мейвезер со всей серьезностью подошел к бою против ирландца Конора Макгрегора, который состоялся в августе этого года.

Такой вывод можно сделать из находки в зале Мейвезера - груши с лицом Макгрегора.

При этом сейчас груша лежит среди старого, подержанного оборудования, скорее всего, ожидающего выброса.

While at the Mayweather Boxing Club this punching bag with Conor McGregor's face was just laying there amongst old, used equipment, most likely waiting to be thrown out. pic.twitter.com/qN7l67AQi9 — Chamatkar Sandhu (@SandhuMMA) 28 декабря 2017 г.

Напомним, что бой Макгрегора и Мейвезера состоялся 26 августа в Лас-Вегасе. Для ирландца это был первый в жизни поединок по правилам бокса. Он продержался против непобежденного американца 9 полных раундов, а в 10-м рефери остановил бой, присудив победу Мейвезеру техническим нокаутом.

Тот бой стал для Флойда последним. Макгрегор вызывал Мейвезера на бой по правилам ММА, но американец заявил, что не намерен возвращаться.