В зале Мейвезера нашли грушу с лицом Макгрегора

Американский боксер Флойд Мейвезер со всей серьезностью подошел к бою против ирландца Конора Макгрегора, который состоялся в августе этого года.

Такой вывод можно сделать из находки в зале Мейвезера - груши с лицом Макгрегора.

При этом сейчас груша лежит среди старого, подержанного оборудования, скорее всего, ожидающего выброса.

While at the Mayweather Boxing Club this punching bag with Conor McGregor's face was just laying there amongst old, used equipment, most likely waiting to be thrown out. pic.twitter.com/qN7l67AQi9