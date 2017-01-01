Переключиться на мобильную версию

Уорд: Уход из бокса оказался сложнее, чем я думал

Комментариев: 0
Экс-чемпион мира в полутяжелом весе Андре Уорд рассказал о мыслях, которые посещают его после завершения карьеры.
Андре Уорд
Андре Уорд
Getty Images

"У меня нет мыслей о возвращении. Но скажу вам, что уход из бокса оказался сложнее, чем я думал. Я читал о спортсменах, которые завершали выступления. Слышал об этом и много изучал. Мне было интересно, когда правильно уйти и все в этом роде.

Но, как бы то ни было, наступает детоксикация. Я занимался этим 23 года, и потом вдруг все это сразу исчезло. Это процесс, но я чувствую, что должен взяться за него и принять. Я хочу быть боксером, о котором молодые будут говорить: "Он ушел в нужное время", – цитирует Андре Уорда BoxingScene.

Напомним, в сентябре нынешнего года американец принял решение завершить карьеру.

Поделись:
Теги: бокс, Андре Уорд, карьера
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама

Мпорт

Больше статей
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь