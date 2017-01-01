Уорд: Уход из бокса оказался сложнее, чем я думал

Экс-чемпион мира в полутяжелом весе Андре Уорд рассказал о мыслях, которые посещают его после завершения карьеры.

"У меня нет мыслей о возвращении. Но скажу вам, что уход из бокса оказался сложнее, чем я думал. Я читал о спортсменах, которые завершали выступления. Слышал об этом и много изучал. Мне было интересно, когда правильно уйти и все в этом роде.

Но, как бы то ни было, наступает детоксикация. Я занимался этим 23 года, и потом вдруг все это сразу исчезло. Это процесс, но я чувствую, что должен взяться за него и принять. Я хочу быть боксером, о котором молодые будут говорить: "Он ушел в нужное время", – цитирует Андре Уорда BoxingScene.

Напомним, в сентябре нынешнего года американец принял решение завершить карьеру.