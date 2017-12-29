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Усик – Бриедис: как прошла первая встреча боксеров

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В Риге состоялась первая пресс-конференция, посвященная полуфинальному поединку WBSS Усик – Бриедис.
Усик – Бриедис: как прошла первая встреча боксеров
boxingscene.com

В четверг, 28 декабря, свою первую встречу провели чемпион мира в тяжелом весе по версии WBO Александр Усик (13-0, 11 КО) и обладатель титула WBC Майрис Бриедис (23-0, 18 КО) в рамках пресс-конференции, посвященной полуфинальному бою Всемирной боксерской суперсерии.

Украинец заявил представителям СМИ, что его не интересует место проведения поединка: "Даже если бы бой назначили на Луне, мы бы поехали туда и боксировали бы там".

Тренер нашего спортсмена Сергей Ватаманюк, в свою очередь, рассказал о подготовке нашего боксера.

Майрис Бриедис также поделился ожиданиями от противостояния, добавив, что не отдаст так просто чемпионский пояс Александру Усику.

После общения с журналистами боксеры провели традиционную битву взглядов.

Отметим, что поединок 1/2 финала Всемирной боксерской суперсерии Усик – Бриедис запланирован на 27 января в городе Рига (Латвия).

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Теги: бокс, Александр Усик, бой, Майрис Бриедис, Всемирная боксерская суперсерия, пресс-конференция, фото
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петенька  (аноним)  29.12.2017, 11:32
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