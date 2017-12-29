Усик – Бриедис: как прошла первая встреча боксеров

В Риге состоялась первая пресс-конференция, посвященная полуфинальному поединку WBSS Усик – Бриедис.

В четверг, 28 декабря, свою первую встречу провели чемпион мира в тяжелом весе по версии WBO Александр Усик (13-0, 11 КО) и обладатель титула WBC Майрис Бриедис (23-0, 18 КО) в рамках пресс-конференции, посвященной полуфинальному бою Всемирной боксерской суперсерии.

Украинец заявил представителям СМИ, что его не интересует место проведения поединка: "Даже если бы бой назначили на Луне, мы бы поехали туда и боксировали бы там".

Тренер нашего спортсмена Сергей Ватаманюк, в свою очередь, рассказал о подготовке нашего боксера.

Майрис Бриедис также поделился ожиданиями от противостояния, добавив, что не отдаст так просто чемпионский пояс Александру Усику.

После общения с журналистами боксеры провели традиционную битву взглядов.

Отметим, что поединок 1/2 финала Всемирной боксерской суперсерии Усик – Бриедис запланирован на 27 января в городе Рига (Латвия).