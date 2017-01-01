Тренер Усика: Приедем в Латвию где-то за неделю до боя с Бриедисом

Сергей Ватаманюк рассказал, о подготовке его подопечного к поединку с латышским спортсменом.

Тренер украинского чемпиона мира по версии WBO Александра Усика Сергей Ватаманюк прокомментировал подготовку его подопечного к бою против Майриса Бриедиса.

"Планы тренироваться, мы прервали свою подготовку ради этой пресс-конференции, так как это важно для медиа. Мы завтра вернемся в Киев и продолжим нашу подготовку. Когда мы приедем в Латвию перед боем? Думаю, что где-то за неделю до боя", – приводит слова тренера XSPORT.

Ранее Бриедес заявил, что не отдаст свой титул Александру Усику.