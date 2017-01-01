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Тренер Усика: Приедем в Латвию где-то за неделю до боя с Бриедисом

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Сергей Ватаманюк рассказал, о подготовке его подопечного к поединку с латышским спортсменом.
Александр Усик
Александр Усик
Getty Images

Тренер украинского чемпиона мира по версии WBO Александра Усика Сергей Ватаманюк прокомментировал подготовку его подопечного к бою против Майриса Бриедиса.

"Планы тренироваться, мы прервали свою подготовку ради этой пресс-конференции, так как это важно для медиа. Мы завтра вернемся в Киев и продолжим нашу подготовку. Когда мы приедем в Латвию перед боем? Думаю, что где-то за неделю до боя", – приводит слова тренера XSPORT.

Ранее Бриедес заявил, что не отдаст свой титул Александру Усику.

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Теги: бокс, бои, единоборства, Сергей Ватаманюк, Александр Усик, Майрис Бриедис
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