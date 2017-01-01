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Ломаченко стал боксером 2017 года по версии HBO

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Известнейший телеканал продолжает подводить итоги уходящего года.
Василий Ломаченко
Василий Ломаченко
Getty Images

Спортивный телеканал HBO назвал боксера, который стал лучшим в уходящем 2017 году, сообщает Boxing Scene.

Им стал украинец Василий Ломаченко, ранее завоевавший эту награду по версии издания Fightnews.

За год "хай-тек" провел три поединка, в которых неизменно побеждал досрочно. Его соперниками были Джейсон Соса, Мигель Марриага и Гильермо Ригондо.

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Теги: бокс, бои, единоборства, Василий Ломаченко, HBO
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