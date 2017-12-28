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Усик – Бриедис: видео битвы взглядов

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Украинец Александр Усик и латвиец Майрис Бриедис встретились лицом к лицу.

В столице Латвии Риге состоялась первая пресс-конференция чемпиона мира в тяжелом весе по версии WBO Александра Усика (13-0, 11 КО) и обладателя титула WBC Майриса Бриедиса (23-0, 18 КО).

Боксеры ответили на вопросы журналистов, а также провели традиционную дуэль взглядов.

Напомним, бой Усик – Бриедис должен состояться 27 января 2018 года. На пути к полуфиналу Бриедис бился в Риге против кубинца Майка Переса, победив его по очкам. Усик в своем поединке 1/4 финала досрочно победил Марко Хука в Берлине.

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Теги: Александр Усик, Майрис Бриедис, WBSS, видео, битва взглядов, бокс
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Комментариев (1)
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its_ok    28.12.2017, 22:55
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its_ok
разница в росте в 5 см не заметна. Бриедис чувак конкретный, конечно, будет большей и сложный бой для обоих! Саша по очкам победит!
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