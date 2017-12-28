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Бриедис: Понимаю, что Усик хочет мой пояс, но так просто я его не отдам

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В столице Латвии Риге состоялась первая пресс-конференции Александра Усика (13-0, 11 КО) и Майриса Бриедиса (23-0, 18 КО).
Майрис Бриедис
Майрис Бриедис
leta.lv

Чемпион мира в тяжелом весе по версии WBC Майрис Бриедис (23-0, 18 КО) 27 января проведет полуфинальный бой WBSS с обладателем титула WBO Александром Усиком (13-0, 11 КО)

В четверг, 28 декабря, в столице Латвии Риге состоялась первая пресс-конференции, посвященная бою, во время которой латвийский боксер поделился ожиданиями от предстоящего поединка.

"Победитель нашего боя войдет в зал славы бокса и станет одним из лучших боксеров мира. Я полностью готов к бою, вы сможете увидеть мой прогресс 27 января в ринге.

Мы хорошо готовимся к этому бою в тренировочном лагере в Испании, Александр – это топ-боксер, с отличной аматорской карьерой.

Я понимаю, что он хочет забрать мой пояс, но я его так просто не отдам", – сказал Майрис.

Напомним, поединок 1/2 финала Всемирной боксерской суперсерии Усик – Бриедис запланирован на 27 января также в Риге (Латвия).

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Теги: Майрис Бриедис, Александр Усик, WBSS, бокс
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